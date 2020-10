Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der chinesischen Wirtschaft schreitet weiter voran, so die Analysten von Postbank Research.Die Gewinne der Industrieunternehmen seien im August um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gestern sei zudem vermeldet worden, dass sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe im September weiter aufgehellt habe. Gestützt worden sei die chinesische Industrie von einem Aufschwung im Exportgeschäft. Auch die Aktivität im Dienstleistungssektor habe weiter angezogen.Der Hang Seng Index ( ISIN HK0000004322 WKN 145733 ) habe die guten Nachrichten gestern mit einem Plus von einem Prozent in Euro quittiert und notiere somit nahezu auf dem gleichen Niveau wie Anfang September. Der chinesische Tourismussektor könnte durch die heute beginnende "Golden Week" Rückenwind erhalten; die Festwoche werde verstärkt für Reisen im Inland genutzt. Nach Monaten der Einschränkungen werde mit Nachholeffekten gerechnet. Nachdem die Hotelbelegungen bereits Mitte September wieder das Niveau vom Januar erreicht hätten, würden die Feiertage für zusätzliche Nachfrage sorgen. Analysten würden mit 600 Millionen Reisenden rechnen. (01.10.2020/ac/a/m)