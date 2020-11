Nochmals verbesserte Ergebnisse seien auch für den Dienstleistungssektor gekommen: Der CFLP-Index sei mit 56,2 Punkten auf ein 8-Jahreshoch gesprungen, der Caixin-Index habe sogar auf 56,8 Punkte angezogen. Der Service-Sektor weise insofern eine deutlich stärkere Dynamik als der Produktionsbereich auf. Der Bauindex sei mit einem Wert nahe der Marke von 60 Punkten auf einem bemerkenswert hohen Niveau verblieben - staatliche Infrastrukturausgaben hätten dazu beigetragen.



Aber auch die "harten" Konjunkturdaten hätten weiterhin überzeugt: Die Industrieproduktion weise mittlerweile eine Jahresrate von 6,9% auf, die Einzelhandelsumsätze von 4,3%. China sei das einzige größere Land weltweit mit zuletzt zwei Quartalen positiver Wachstumsraten in Folge: Dem Einbruch beim Bruttoinlandsprodukts im 1. Quartal um 10% Q/Q seien BIP-Zuwächse im 2. Quartal um 11,7% und im 3. um 2,7% gefolgt. Die Jahresrate sei sogar mit 4,9% wieder deutlich in den Positivbereich gelangt.



Die People's Bank of China werde angesichts dieser Entwicklungen weiter abwarten können. Auch die Fiskalpolitik könne sich zurückhalten und gegebenenfalls ihre Munition für schlechtere Zeiten noch trocken halten. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ändere nur wenig für China, da auch Joe Biden in wichtigen Bereichen (Geopolitik, Technologie) den Druck aufrechterhalten dürfe. Zudem sollte das Reich der Mitte verstärkten Kooperationen der USA nun zusammen mit Europa gegenüberstehen. Die anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA sowie die vergleichsweise stabilere konjunkturelle Situation in China hätten den Renmimbi (CNY) beflügelt. So sei der US-Dollar weiter bis unter die Marke von 6,60 CNY gefallen. Doch die Probleme bleiben: Eine schwächelnde weltweite Nachfrage dämpft den chinesischen Export, der Immobilienmarkt und Aktienmarkt scheinen überhitzt, der Bankensektor angeschlagen zu sein, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe Dezember 2020)







Hannover (www.aktiencheck.de) - China befindet sich schon wieder auf der Überholspur, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Das Land sei mittlerweile auf gutem Wege, das Niveau von vor der Corona-Krise zu überschreiten. Dass diese zu beobachtende Tendenz auch so anhalten dürfte, würden die verschiedenen Einkaufsmanagerumfragen belegen, die seit mittlerweile acht Monaten über der Expansionsschwelle von 50 Punkten lägen. Weiterhin werde der Erholungsprozess stärker vom Dienstleistungssektor als vom Verarbeitenden Sektor getrieben - im Gegensatz zu den Umfrageergebnissen in Europa. So sei im Oktober der CFLP Einkaufsmanagerindex der China FEDeration of Logistics and Purchasing für den Verarbeitenden Sektor mit 51,4 Punkten zwar wenig verändert nahe des 2-Jahreshochs verblieben. Die Caixin PMI-Umfrage, die auch kleine Unternehmen als Teilnehmer heranziehe, sei sogar auf ein 9-Jahreshoch bei 53,6 Punkten gestiegen.