Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern verschaffe sich laut Insidern mit der Zahlung fälliger Zinsen für eine Anleihe etwas Luft. Wie die Finanzagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet habe, werde China Evergrande die 83,5 Mio. USD vor dem Verstreichen einer Frist am Samstag zahlen.Eigentlich sei das Geld am 23. September fällig gewesen, jedoch habe eine Nachfrist von 30 Tagen gegolten. Hätte China Evergrande das Geld nicht rechtzeitig aufbringen können, wäre ein formeller Zahlungsausfall die Folge gewesen.China Evergrande gelte als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Es müsse dringend Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht bezahlen zu können. Der Konzern sei so groß, dass einige Experten eine "Ansteckungsgefahr" für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus befürchten würden.Mit der aktuellen Zinszahlung für die Dollar-Anleihe versuche China Evergrande wohl zunächst auch nur Zeit zu gewinnen, habe ein Börsianer erklärt. In den kommenden Wochen und Monaten würden weitere Zinszahlungen für Anleihen fällig.Wie es nun weitergehe, sei also offen. Die Zahlung habe jedoch immerhin für eine positive Reaktion an den Börsen gesorgt. Die Begeisterung für China Evergrande selber halte sich allerdings in Grenzen. Die Aktie habe zwar gut 4% gewonnen. Sie sei tags zuvor aber auch um mehr als 12% eingebrochen, nachdem der Handel mit ihnen nach einer längeren Pause wieder aufgenommen worden sei. 2021 haben die Aktie mehr als 80% an Wert verloren. China Evergrande bleibe derzeit weiterhin ein absolutes Zockerpapier, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)