Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der Stimmungsverschlechterung auf den globalen Finanzmärkten und der im Monat Februar sichtbar höheren Volatilität bei Portfolioflüssen in die Emerging Marktes (EM), geht der IIF in seiner jüngsten Schätzung davon aus, dass der Kapitalzufluss nicht-Ansässiger in die EM von USD 1,2 Bio. in 2017 im laufenden Jahr mit prognostizierten USD 1,3 Bio. noch getoppt werden kann, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Netto hätten die EM 2017 das erste Mal seit drei Jahren wieder Kapitalzuflüsse verzeichnet. Und dies werde auf den massiven Rückgang der Kapitalabflüsse aus China zurückgeführt.



China sei seit letztem Mittwoch von seinen Neujahrsfeiertagen wieder zurück und starte datenseitig das "Neue Jahr des Hundes" kommenden Dienstag mit der Serie der Einkaufsmanagerindices. Den Beginn mache wie üblich der nationale Index (NBS) mit den Umfragen im Industrie- und Dienstleistungssektor. Einen Tag später folge jener von Caixin. Der nationale Index, der die großen Industrieunternehmen zur Grundgesamtheit habe, könnte mit Beendigung der "Wintersperre" der großen Stahlproduzenten tendenziell nach oben weisen. Die Umfrage von Caixin, welche auf die kleineren und mittleren Unternehmen abstelle und eher exportlastig sei, könnte hingegen der seit Jahresanfang aufwertende CNY und der schwelende Handelskonflikt mit den USA belasten. Im Endeffekt würden beide im schwächeren Aufschwungsbereich liegen. (23.02.2018/ac/a/m)





