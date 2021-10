Überraschend sei diese ernüchternde Tendenz keinesfalls: Die Stimmungsumfragen von CFPL und Caixin aus dem Unternehmenssektor hätten im Verlauf der vergangenen Monate zwischenzeitlich eine geringere Dynamik angezeigt, sie seien sogar in einem Monat unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Diese Korrektur habe insbesondere für den Dienstleistungssektor gegolten, der sich allerdings zuletzt wieder solider über der Expansionsschwelle von 50 Punkten präsentiere.



Mehrere Faktoren würden derzeit belasten: So mache sich der eingeläutete - und sicher teilweise notwendige - Strategiewechsel in Richtung eines breiteren und weniger auf die Industrie gestützten Wachstums bemerkbar, was restriktive Maßnahmen auf dem Kreditmarkt erfordert habe, nun aber insbesondere den Immobilienmarkt, der knapp 25% der Wertschöpfung ausmache, ins Trudeln bringe. Einige Unternehmen wie Evergrande und Fantasia würden in Zahlungsschwierigkeiten geraten, so dass Bauherren, die oftmals vor Baubeginn hätten bezahlen müssen, in Schwierigkeiten geraten würden. In diesem Umfeld würden die Preissteigerungen für Energie und wichtige Rohstoffe bremsen, die die Führung in Peking bereits dazu veranlasst hätten, Sparmaßnahmen beim Verbrauch anzuordnen. Auch die Stromproduktion werde gedrosselt. In einigen Regionen führe dies zum Herunterfahren von ganzen Wirtschaftsbereichen. Teilweise kämen diese Maßnahmen zwar dem angeordneten ökologischen Umbau (u.a. im Zuge der Winterolympiade 2022) zu Gute, sie würden aber zunächst ebenfalls das Wachstum belasten. Und außerdem beeinträchtige noch der Handelsstreit mit den USA negativ.



Entsprechend unerfreulich seien am Morgen die für September bekannt gegebenen Zahlen zur Produktion (3,1% Y/Y) ausgefallen, wohingegen sich die Einzelhandelsumsätze (4,4% Y/Y) stabilisiert hätten.



Perspektivisch dürfte das vierte Quartal kaum von neuer Wachstumsdynamik geprägt sei, wenn Produktion, Bautätigkeit, Kraftwerksoutput und Konsum heruntergefahren würden. Einzig die Exporte könnten anziehen. Die Notenbank müsse die Nachhaltigkeit des Aufschwungs im Blick behalten.



Fazit: Chinas Wachstum setze sich fort, allerdings in einem geringeren Maße als erwartet. Im dritten Quartal 2021 habe das Land einen BIP-Anstieg um enttäuschende 0,2% Q/Q verzeichnet. Beim Blick auf die Jahresrate von 4,9% sei tatsächlich von einem mittlerweile unterdurchschnittlichen Wachstum zu sprechen. Dies habe mehrere Gründe: Ein umfangreicher Strategiewechsel in der Wirtschaftspolitik habe eine Verlangsamung des Kreditwachstums und damit der Bautätigkeiten zur Folge. Steigende Rohstoffpreise und ein angeordnetes Herunterfahren der Stromproduktion und ganzer Wirtschaftsbereiche würden das Land belasten. Das vierte Quartal dürfte kaum von neuer Dynamik geprägt sein, wenn Produktion, Bautätigkeit, Kraftwerksoutput und Konsum gedrosselt würden. Die Notenbank müsse die Nachhaltigkeit des Aufschwungs nun im Blick behalten. Der Yuan sollte perspektivisch unter Druck geraten. (18.10.2021/ac/a/m)





