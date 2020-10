Die Wirtschaft laufe wieder rund, doch Risiken würden bleiben



Unumstritten sei auch, dass sich daher auch die Wirtschaft in China in den zurückliegenden Monaten recht robust präsentiert habe. So habe das BIP im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 11,5 Prozent zugelegt - und in der Jahresrate immerhin noch um 3,2 Prozent. Und: Die jüngst veröffentlichten Einkaufsmanagerindices würden signalisieren, dass das BIP-Plus im dritten Quartal noch höher ausfallen könnte. Während der Index für das verarbeitende Gewerbe im September von 51,0 auf 51,5 Punkte zugelegt habe, sei das Pendant für den Dienstleistungssektor um 0,7 Zähler auf 55,9 Punkte gestiegen - und damit auf ein neues 8-Jahres-Hoch.



An der Börse sei die erfreuliche Wirtschaftsentwicklung aber noch nicht angekommen. Im Vergleich zum Euro Stoxx 50 oder zum Dow Jones habe sich der Hang Seng Index seit dem Tief Mitte März deutlich schlechter entwickelt. Ein Grund: Der Handelskonflikt mit den USA schwebe nach wie vor wie ein Damoklesschwert über China. Und dass in den USA die Wahlen vor der Tür stünden, dürfte für zusätzliche Unsicherheit sorgen. (02.10.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Unumstritten ist, dass die Covid-19-Pandemie ihren Ursprung in China hat, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damit einhergehend seien im Reich der Mitte auch die weltweit ersten Maßnahmen ergriffen worden, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren. Und im Vergleich zu vielen anderen Staaten seien diese Maßnahmen recht drastisch ausgefallen. Richtig sei aber auch, dass China in den vergangenen Monaten nur recht wenige neue Covid-19-Fälle gemeldet habe, während in vielen anderen Ländern die Infektionszahlen zuletzt wieder teils kräftig angestiegen seien.