Bonn (www.aktiencheck.de) - Vor der Coronavirus-Krise war der chinesische Automarkt gekennzeichnet durch eine Nachfrageschwäche, so die Analysten von Postbank Research.



Nun erhole sich der Markt offenbar nicht nur von dem Einbruch infolge der Pandemie, sondern gewinne wieder zunehmend an Dynamik. Im August hätten die Verkäufe an Privatkunden um zehn Prozent und der Großhandelsabsatz um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat angezogen. Erstere würden nun schon seit sieben Wochen in Folge die Vorjahresverkäufe übertreffen, beim Letzteren sei diese Entwicklung in den vergangenen vier Wochen zu beobachten. Dies seien gute Nachrichten für die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Autohändlern und -produzenten. Für die deutschen Autobauer sei China inzwischen der größte Absatzmarkt und dementsprechend richtungweisend für die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Konzerne. (07.09.2020/ac/a/m)



