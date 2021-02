Trotz des gestiegenen Interesses biete sich Anlegern bei A-Aktien aber immer noch Wertpotenzial: "Mit einem, auf Basis der Gewinnprognose für 2021, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 liegt der MSCI China A Onshore Index zwar über seinem langjährigen Durchschnitt, bleibt jedoch basierend auf dem Kurs-Buchwert-Verhältnis um 40% hinter dem S&P500 zurück und ist bezogen auf das KGV 23% günstiger als sein Pendant aus den USA", betone Yeo. Diese Bewertungsniveaus erschienen zudem valide angesichts von deutlich im zweistelligen Bereich liegenden Konsensprognosen zum Gewinnwachstum der Unternehmen im MSCI China A Onshore Index für 2021.



In diesem Jahr dürfe sich die Wachstumsdynamik nach der raschen Erholung Chinas im letzten Jahr verlangsamen. Nach den offiziellen BIP-Zahlen befinde sie sich bereits wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Dennoch sei der Experte für chinesische Aktien zuversichtlich: "Auch wenn Anleger mit einem Nachlassen der haushaltspolitischen Unterstützung rechnen sollten, bedeutet dies nicht, dass sich das Wachstum deutlich verlangsamen wird, sondern lediglich, dass sich die Finanzierungsbedingungen von entgegenkommend auf neutral abschwächen. Unser Research Institute jedenfalls erwartet für 2021 ein hohes einstelliges BIP-Wachstum im Reich der Mitte."



Allerdings gebe es immer noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren. Anleger sollten darauf ein Auge haben. Künftig werde der Konsum der wichtigste Indikator zur Beurteilung der chinesischen Wirtschaft sein.



Über Qualitätsaktien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter könnten Anleger von Chinas strukturellem Wachstum profitieren. Covid-19 habe einige Konsumgewohnheiten dauerhaft verändert. Immer mehr Menschen würden im Internet einkaufen, was Bereichen wie Online-Handel und digitale Gesundheitsversorgung zugutekomme. Ein weiterer Bereich, in dem Anleger mit Wachstum rechnen könnten, seien saubere Energien, da China sich verpflichtet habe, bis 2060 klimaneutral zu werden. "Der Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft erfordert gigantische Investitionen in Unternehmen, die erneuerbare Energien, Batterien, Elektrofahrzeuge und die dazugehörige Infrastruktur bereitstellen", so Yeo.



Schon jetzt seien chinesische Firmen weltweit führend in der Lieferkette für erneuerbare Energien. Chinas Windturbinenhersteller hätten einen globalen Marktanteil von 26% und seine Batteriehersteller von 78%. Außerdem produziere das Reich der Mitte 91% der Silizium-Wafer, die zur Nutzung von Solarenergie benötigt würden. Nicholas Yeo empfehle aber sich dabei zu fokussieren: "Unseres Erachtens sollten sich Anleger auf Anlagenbauer und Zulieferer innerhalb dieser Wertschöpfungskette konzentrieren." Vor allem chinesische Provinzen und Städte würden Aufträge für Anlagen zur Gewinnung von Wind- und Solarenergie sowie für die dazugehörigen Batterien vergeben. Einige erneuerbare Energien hätten inzwischen Netzparität erreicht, d.h. ihre Produktionskosten würden denen von fossilen Brennstoffen entsprechen. Spannende Anlagemöglichkeiten sehe Yeo auch in der Elektrifizierung des Transportwesens, insbesondere bei Herstellern von Batterien für Straßenfahrzeuge. Gleiches gelte für Unternehmen, die China dabei helfen würden, sein nationales Stromnetz so aufzurüsten, dass es mit dem erwarteten Wachstum der Wind- und Solarenergie Schritt halten könne.



"Unter dem Strich müssen Anleger sorgfältig abwägen, in welchen Bereichen sie in diesem Jahr ihr Kapital einsetzen und um welche sie besser einen Bogen machen sollten. Aber da nicht nur die Belastbarkeit von Chinas Wirtschaft an einen Büffel erinnert, dürfte es ihnen an attraktiven Wachstumsanlagen nicht mangeln", fasse Nicholas Yeo seinen Ausblick zusammen. (10.02.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Eine robuste Konjunktur und strukturelles Wachstum werden die Gewinne chinesischer Unternehmen im Jahr des Büffels weiter beflügeln und Anlegern eine Vielzahl attraktiver Anlagechancen bieten, so Nicholas Yeo, Head of Equities China bei Aberdeen Standard Investments.Davon sei der Fondsmanager des gerade erst erneut mit dem Scope-Spitzenrating ausgezeichneten Aberdeen Standard China A Share Equity Fund überzeugt.Chinas Erholung vom Corona-Schock dürfte in Verbindung mit anhaltendem strukturellem Wachstum die Gewinne heimischer Unternehmen im Jahr des Büffels in die Höhe treiben - ganz im Sinne der diesem Tier zugeschriebenen Eigenschaften. Der Büffel sei im chinesischen Tierkreis das Symbol für das am 12. Februar beginnende neue chinesische Jahr. In der chinesischen Kultur werde er für seine Stärke und seine Ausdauer verehrt. "Ähnliche Merkmale kennzeichnen auch Chinas Wirtschaft und verhelfen den produktiven Firmen im Land zu Wachstum - zum Nutzen ihrer Anleger", so Nicholas Yeo.