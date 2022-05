Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Börsenplätze Chevron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

161,94 EUR +2,74% (06.05.2022, 22:02)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

170,69 USD +2,66% (06.05.2022, 22:02)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während ein Großteil der Papiere am US-Aktienmarkt am Freitag die Verluste vom Vortag ausbaue, würden die Öl-Aktien weiter aufdrehen. Grund dafür sei die andauernde Ölpreisrally, die durch die Verhandlungen um das EU-Öl-Embargo gegen Russland neuen Schub erhalten habe. Zudem beflügele am Freitag diese Ankündigung aus den USA die Entwicklung der Ölpreise.Seit dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo auf russisches Rohöl hätten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Schon davor seien sie wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich geklettert. Seit Jahresbeginn seien die Preise um gut 40 Prozent gestiegen. Noch sei allerdings unklar, ob alle EU-Mitglieder zustimmen würden.Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten hätten am Freitag in Brüssel über einen Kompromissvorschlag der EU-Kommission beraten, der Ungarn, der Slowakei und Tschechien mehr Zeit einräumen würde, um den Lieferstopp vollständig umzusetzen. Gespräche dazu dürften sich nach Angaben von Diplomaten bis ins Wochenende ziehen.Derweil hätten die Ölpreise am Freitag anfängliche Gewinne ausgebaut. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,11 Dollar gekostet. Das seien 4,21 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,51 Dollar auf 109,77 Dollar gestiegen.Für die US-Öl-Aktien gehe es auch am Freitag weiter bergauf. Die Chevron-Aktie verteuere sich um rund 2,4 Prozent, die Exxon Mobil-Aktie lege um 1,5 Prozent zu und die Papiere von Occidental Petroleum würden um rund 4 Prozent anziehen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten alle drei Papiere eine starke Performance erzielt (Chevron +51 Prozent, Exxon Mobil +53 Prozent, Occidental Petroleum +120 Prozent).Die höheren Ölpreise würden den Ölaktien erneut Aufwind geben. Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum würden zum Wochenschluss im Plus notieren. Das Umfeld bleibt weiter gut für die Werte, Anleger bleiben an Bord, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: