Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (24.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag nach dem Angriff Russlands auf Ukraine kräftig zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar gekostet. Zuletzt habe der Brent-Preis um 6,83 Dollar auf 103,67 Dollar angezogen. Damit summiere sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf über 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt habe.Ähnlich sehe es beim Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Hier habe der Preis für ein Barrel um 5,15 Dollar auf 97,25 Dollar angezogen.Russland sei ein wichtiger Exporteur von Rohöl und Erdgas. "Der Markt preist eine massive Angebotsverknappung ein", habe Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank, erklärt. "Sollte es zu einem teilweisen Ausfall der russischen Öllieferungen kommen, wären die anderen großen Produzentenländer nur bedingt in der Lage, dies auszugleichen."Dies gelte laut Fritsch auch für Erdgas: "Die europäischen Gasvorräte dürften zwar noch bis Ende des Winters reichen, der nötige Lageraufbau für den kommenden Winter wäre dann aber kaum möglich." Der europäische Erdgaspreis (TTF) steige in Reaktion auf die russischen Angriffe um zuletzt 60 Prozent auf 115 Euro je Megawattstunde (MWh). Zeitweise sei der Preis bis auf 143 Euro je MWh gestiegen.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies, Exxon.