NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

USD 111,81 (07.03.2017)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (08.03.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Die endgültigen Q4-Zahlen hätten den Ende Januar veröffentlichten Eckdaten entsprochen. Die organische Reserveersatzrate habe 2016 bei 107% (berichtet: 95%) und damit über der wichtigen Marke von 100% gelegen. Die statistische Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven stelle mit 11,7 Jahren einen durchschnittlichen Wert dar. Auf der Strategiepräsentation (07.03.) habe die Unternehmensführung überwiegend frühere Aussagen wiederholt. Die höheren Öl- und Gaspreise, eine steigende Öl- und Gasförderung, Kostensenkungen sowie die Investitionszurückhaltung und höhere Desinvestitionseriöse sollten 2017 zu einer deutlichen Verbesserung des freien Cashflows führen. Der Analyst belasse seine Prognosen unverändert.Bei einer Dividendenrendite von 3,9% (2017e) sowie einem KGV 2018e von 20,2 (EPS 2018e: +21% y/y) lautet das Votum für die Chevron-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Kursziel werde unverändert bei 131,00 USD gesehen. (Analyse vom 08.03.2017)Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:105,46 EUR -0,09% (08.03.2017, 10:09)Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:105,60 EUR -0,75% (08.03.2017, 09:10)