Ein weiterer Teil solle für das Wachstum des Unternehmens verwendet werden. Cherry-Chef Rolf Unterberger nenne in der Mitteilung vom Dienstag das Ziel von 30 bis 40 Prozent im laufenden Geschäftsjahr.



Die ambitionierten Ziele seien verständlich, wolle das Unternehmen die angestrebte Marktkapitalisierung von bis zu 923 Millionen Euro irgendwie rechtfertigen. Sollte der Umsatz tatsächlich um 40 Prozent nach oben geschraubt werden, stünden 2021 gut 182 Millionen Euro zu Buche.



Zum Vergleich: Der Wettbewerber Corsair plane im laufenden Geschäftsjahr rund 1,9 Milliarden Dollar umzusetzen und erreiche aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 3,1 Milliarden Dollar. Damit kämen die Amerikaner auf ein 2021er KUV von 1,6, während der Wert bei Cherry 5 läge.



Das Unternehmen sei in einem spannenden Markt aktiv und verfüge über interessante Technologien, allerdings scheine die hohe Bewertung in erster Linie im Interesse des bisherigen (Kurzzeit-)Eigentümers zu sein.



"Der Aktionär" bleibt beim Börsengang von Cherry, der für den 29.06. geplant ist, daher an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.06.2021)



