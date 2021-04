NASDAQ-Aktienkurs Cheesecake Factory-Aktie:

58,52 USD +0,33% (27.04.2021, 15:44)



ISIN Cheesecake Factory-Aktie:

US1630721017



WKN Cheesecake Factory-Aktie:

884888



Ticker-Symbol Cheesecake Factory-Aktie:

CF2



NASDAQ-Symbol Cheesecake Factory-Aktie:

CAKE



Kurzprofil The Cheesecake Factory:



The Cheesecake Factory (ISIN: US1630721017, WKN: 884888, Ticker-Symbol: CF2, NASDAQ-Symbol: CAKE) mit Sitz in Calabasas, Kalifornien, ist ein US-Restaurantunternehmen und Vertreiber von Käsekuchen. Das Unternehmen betreibt 220 Full-Service-Restaurants. (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cheesecake Factory-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von The Cheesecake Factory (ISIN: US1630721017, WKN: 884888, Ticker-Symbol: CF2, NASDAQ-Symbol: CAKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten von "Der Aktionär" haben die Cheesecake Factory-Aktie als Player, wenn die Eröffnungswelle kommt, reingenommen, noch bevor der Impfstoff zugelassen worden ist. Sie habe richtig Gas gegeben, ausgebrochen und eine klare Erholung gespielt. Zuletzt sei sie seitwärts gelaufen. Am Donnerstag werde Cheesecake Factory die Zahlen zum 1. Quartal vorlegen. Wenn sie stark ausfallen würden und man einen guten Ausblick geben werde, dürfte das der Trigger dafür sein, dass die Aktie dann auf ein neues Hoch ausbreche. Mit einem KGV für 2021 von 21 ist Cheesecake Factory recht günstig bewertet, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Cheesecake Factory-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cheesecake Factory-Aktie:49,10 EUR +1,87% (27.04.2021, 15:57)