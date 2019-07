Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

1,96 EUR -2,97% (10.07.2019, 14:34)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

1,74 GBP -0,27% (10.07.2019, 14:41)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (10.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.In einem Trading-Update habe Ceres Power erste vorläufige Erhebungen zum gebrochenen Geschäftsjahr 2018/2019 bekannt gegeben. Und die könnten sich sehen lassen, allen voran das Umsatzwachstum. Im Vergleich zum vorangegangenem Fiskaljahr habe Ceres Power die Erlöse um rund 135 Prozent auf 16,5 Millionen Britische Pfund (etwa 18,3 Millionen Euro) gesteigert. Per Ende des Geschäftsjahres habe der Brennstoffzellen-Spezialist mehr als 71 Millionen Pfund (knapp 79 Millionen Euro) verfügt.Ähnlich wie PowerCell arbeite Ceres Power auch mit dem deutschen Zulieferer Bosch zusammen. Teil des Deals sei auch ein Investment von neun Millionen Britische Pfund in den Brennstoffzellen-Spezialisten gewesen. Ceres ergänze Bosch strategisch gut. "Ceres Power hat eine führende Zellentechnologie zu bieten. In Kombination mit dem Know-how von Bosch kann die Technologie weiterentwickelt, konkurrenzfähiger gemacht und für den breitgefächerten Einsatz in Kraftwerken vorbereitet werden", so Jürgen Gerhardt, Leiter des Produktbereichs für mobile Brennstoffzellen bei der Robert Bosch GmbH gegenüber dem "Aktionär".Das Besondere an dem Produkt von Ceres Power: SteelCell sei vielseitig einsetzbar. Neben Bosch würden auch Weichai Power (ebenfalls Großaktionär) und Nissan zur Kundschaft der Briten zählen.Mutige Anleger setzen auf eine dynamische Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 1,50 Euro. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link