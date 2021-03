Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (30.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien sei auch nicht spurlos an der Aktie von Ceres Power vorbeigegangen. In den letzten Tagen scheine sich jedoch der britische Wert jedoch zu stabilisieren. Positive Impulse habe am Montag eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg verliehen.Die Analysten rund um Anthony Plom hätten das Kursziel moderat um 20 Britische Pence auf 1.560 Pence (umgerechnet 18,26 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Im Rahmen der aktuellen Studie hebe Berenberg die Möglichkeiten im Bereich der Elektrolyse hervor. In diesem Segment wolle Ceres Power ebenfalls in Zukunft Fuß fassen.Demnach biete die Elektrolyse eine weitere Wachstumsmöglichkeit. Ceres verfüge über reichlich Kapital. um das Wachstum voranzutreiben. "Wir glauben, dass der aktuelle Aktienkurs impliziert, dass Ceres bis Ende 2035 einen Umsatz von 400 Millionen Britische Pfund erzielt", sei dem Research zu entnehmen. "Unsere nachfragebasierten und neuen Bottom-up-Modellierungen auf der Angebotsseite deuten darauf hin, dass es allein durch das Brennstoffzellengeschäft 750 bis 1.200 Millionen Britische Pfund sein könnten."On top komme das Elektrolyse-Potenzial. "Unter Einbeziehung der Elektrolyse-Chance sehen wir Szenarien, die ein Aufwärtspotenzial von mehr als 200 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs generieren", heiße es weiter."Der Aktionär" habe die Aktie von Ceres Power in Ausgabe 13/2021 erneut genauer unter die Lupe genommen und mutigen Anlegern zum Einstieg geraten. Sicherlich sei die Aktie kein Schnäppchen, doch Qualität habe bekanntlich seinen Preis.Spekulativ ausgerichtete Investoren können noch zugreifen, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 9,50 Euro sei allerdings Pflicht. (Analyse vom 30.03.2021)