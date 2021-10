Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

12,26 EUR 0,00% (01.10.2021, 09:01)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

10,80 GBP -3,74% (30.09.2021)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (01.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) unter die Lupe.Der Bosch-Partner Ceres Power habe am Donnerstag die Zahlen für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Im Berichtszeitraum habe der britische Brennstoffzellen-Spezialist ein dynamisches Wachstum verzeichnet, die Umsätze hätten nahezu verdoppelt werden können. Darüber hinaus seien die Kassen gut gefüllt, um weitere Investitionen zu stemmen.Ceres Power habe einen Umsatzanstieg von 96 Prozent auf 17,4 Millionen Britische Pfund (20,2 Millionen Euro) verbucht, "was den starken Fortschritt der kommerziellen Partnerschaften widerspiegelt", so Ceres Power. Die Bruttomarge habe sich im Berichtszeitraum allerdings um sieben Prozentpunkte auf 72 Prozent verringert.Per Ende Juni habe Ceres Power über 263 Millionen Pfund (305,6 Millionen Euro) an Cash und Investments verfügt, der Auftragsbestand habe sich zu diesem Zeitpunkt auf 42,0 Millionen Pfund (48,8 Millionen Euro) belaufen.Die Aktie von Ceres Power sei mit deutlichen Kursgewinnen in den Handelstag nach der Vorlage der Ergebnisse gestartet, sei allerdings dann ins Minus gedreht. Die langfristigen Perspektiven für den spekulativen Wert würden stimmen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 11,50 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link