Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

95,46 USD -1,05% (07.05.2019, 22:00)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (08.05.2019/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Celgene-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) charttechnisch unter die Lupe.In ihrer letzten Analyse der Celgene-Aktie hätten sie die 90-Wochen-Linie (akt. bei 93,46 USD) als wichtigen Signalgeber für einen Einstieg auf der Longseite hervorgehoben. Zur Erinnerung: Der beschriebene gleitende Durchschnitt habe zusammen mit der 38,2%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses seit Oktober 2017 (92,43 USD) und der Nackenzone einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation eine entscheidende Kumulationszone gebildet. In der letzten Woche sei dem Biotechtitel nun der Sprung über die angeführten Hürden gelungen, so dass eine abgeschlossene Bodenbildung mit einem Anschlusspotential von rund 35 USD vorliege. Der Ausbruch werde durch freundlich zu interpretierende Indikatoren (z. B. RSI, MACD) bestätigt. Darüber hinaus signalisiere auch die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" einen idealtypischen Aufwärtstrend. Perspektivisch würden die Analysten deshalb einen Anlauf auf die Widerstandszone aus den horizontalen Barrieren und einem weiteren Fibonacci-Retracement bei rund 113 USD erwarten. Als engmaschige Absicherung biete sich das Februarhoch bei 91,57 USD an. Schließlich würde ein Rückfall unter dieses Level das diskutierte Ausbruchsszenario mit einem dicken Fragezeichen versehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:84,00 EUR 0,00% (07.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:85,35 EUR -0,91% (08.05.2019, 22:25)