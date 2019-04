XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:

84,12 EUR +0,72% (08.04.2019, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

84,30 EUR -0,14% (08.04.2019, 16:02)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

94,99 USD +0,20% (08.04.2019, 16:06)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmaunternehmens Celgene (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) unter die Lupe.Nur noch wenige Tage: Dann steige die Hauptversammlung von Bristol-Myers Squibb (BMS), auf der entschieden werde, ob es zu einem Zusammenschluss mit Celgene komme. Damit würde ein neuer Big-Player in der Onkologie entstehen. Die Voraussetzung: Grünes Licht von den Bristol-Myers-Squibb-Aktionären am kommenden Freitag. Derweil sorge Celgene selbst mit der eigenen Pipeline im Vorfeld für positive Impulse.Celgene habe mit dem Partner Acceleron Pharma den Zulassungsantrag für Luspatercept, einem Mittel gegen Anämien infolge von Beta-Thalassämie und myelodysplastischen Syndromen, eingereicht. Experten würden bei dem Medikament Blockbuster-Potenzial sehen. Entsprechend wichtig sei eine Marktzulassung für Celgene respektive Bristol-Myers Squibb, um die in Zukunft wegbrechenden Revlimid-Umsätze zu kompensieren.Celgene mache mit der Einreichung des Zulassungsantrages weitere Pipeline-Fortschritte. Doch derzeit überschatte der ausstehende Zusammenschluss zwischen dem Biotech-Unternehmen und Bristol-Myers Squibb alles. Zuletzt hätten mehrere Großaktionäre Bedenken geäußert, dass BMS sich mit der Akquisition keinen Gefallen tue.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Celgene-Aktie: