Tradegate Aktienkurs Celgene-Aktie:

75,19 Euro +0,70% (12.02.2018, 16:16)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 93,40 +0,96% (12.02.2018,16:05)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (12.02.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) unter die Lupe.Das Unternehmen habe letztlich mit gleich zwei größeren Akquisitionen die eigene Pipeline gestärkt. Sein Übernahmehunger sei jedoch gestillt: Wie der Finanzvorstand im Rahmen der Pressekonferenz zu den Jahreszahlen 2017 bekannt gegeben habe, sei Celgene weiterhin auf Brautschau. Zum erweiterten Favoritenkreis zähle für den "Aktionär" der Krebs-Spezialist Agios. Celgene sei ein Partner der Biotech-Schmiede und habe eine exzellente Pipeline. Bei Idhifa (gegen akute myeloische Leukämie (AML)) sollten die Umsätze in diesem Jahr nach der erfolgreichen Produkteinführung in Q3/2017 spürbar anziehen und die Kassen von Agios kräftig klingeln lassen.2017 werde die Entwicklung von Ivosidenib mit Spannung verfolgt. Das Objekt der Begierde: Kombi-Studien des Agios-Mittels mit Vidaza von Celgene. Gelinge es hier, signifikante Verbesserungen im Vergleich zur Standardbehandlung von AML zu erzielen, würden satte Kursaufschläge bei Agios winken. Mit der Übernahme von Impact Biomedicines habe Celgene ferner jetzt Zugriff auf den Jakinase-Inhibitor Fedratinib. Eine neue Kombination mit Agios-Präparaten erscheine sinnvoll und sollte neuen Wert beim Biotech-Unternehmen schaffen. Im Vergleich zu anderen vielversprechenden Onkologie-Spezialisten sei die Agios-Aktie von den Höchstständen aus 2015 noch weit entfernt.Spekulative Anleger greifen zu und legen sich eine kleine Position ins Depot, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Krebsspezialist sei mit einer Gewichtung von 4,2% die elftgrößte Beteiligung im Portfolio von BB Biotech, dem Basisinvestment im Biotech-Sektor. (Analyse vom 12.02.2018)Börsenplätze Celgene-Aktie:XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:76,04 Euro +1,36% (12.02.2018, 16:01)