Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von Jefferies & Co:Aktienanalyst Michael J. Yee vom Investmenthaus Jefferies & Co bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Ein Investorentreffen mit dem Management von Celgene hat bei den Analysten von Jefferies & Co einen positiven Eindruck hinterlassen.Der Aktienkurs könnte in 2018/19 einen Schwenk vollführen. Die jüngste Kurskorrektur stellt nach Ansicht des Analysten Michael J. Yee auf Zwölfmonatssicht eine gute Einstiegsgelegenheit dar. Gegenüber dem Large Cap Biotech-Segment sei das Sentiment zuletzt pessimistisch gewesen.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Celgene-Aktienanalyse am Votum "buy" sowie am Kursziel von 125,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:87,71 Euro -0,27% (20.11.2017, 17:35)