Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (31.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Erholungsbewegung dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseDas Wertpapier des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist nach Vorlage der Quartalsahlen vorbörslich stark gefragt und liegt mit einem Kursplus von knapp zwei Prozent vorn. Hierdurch dürfte sich die junge Erholungsbewegung weiter fortsetzen und eröffnet kurzfristig gute Handelsmöglichkeiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Caterpillar Inc. habe im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 2,97 US-Dollar die Analystenprognosen von 2,73 US-Dollar übertroffen und seinen Umsatz mit 14 Mrd. US-Dollar über die Erwartungen von 13,88 Mrd. US-Dollar gesteigert. Zeitgleich habe Caterpillar seine Gewinnprognose für 2018 noch angehoben. Im laufenden Jahr rechne das Unternehmen jetzt mit einem Gewinn je Aktie von 11,00 bis 12,00 US-Dollar. Der Baumaschinenhersteller sehe Verbesserungen in den meisten Sektoren. Eine starke Nachfrage spüre der Konzern insbesondere im Öl- und Gas- sowie im Bergbaugeschäft. Die jüngst von der US-Regierung verhängten Zölle würden sich in der zweiten Jahreshälfte zwar auf die Rohstoffkosten mit 100 bis 200 Mio. US-Dollar niederschlagen, ausgeglichen solle dieser Effekt größtenteils aber durch Preiserhöhungen und eine Steigerung der Effizienz. Vorbörslich werde das Papier zwischen 147,30 und 147,40 US-Dollar taxiert.Wertpapiere von Caterpillar würden sich unlängst in einer Korrektur befinden, die mittlerweile seit Januar dieses Jahres andauere und Verlaufstiefs von 132,68 US-Dollar zur Folge gehabt habe. Seit Beginn letzten Monats sei aber eine deutliche Verbesserung zu erkennen, die sich in einem recht flachen, aber noch untergeordneten Aufwärtstrend abspiele. Trotzdem bestehe noch der übergeordnete Abwärtstrend seit Ende Januar und müsste für ein mustergültiges Kaufsignal erst noch überwunden werden. Die Chancen hierauf stünden nach Bekanntgabe der Quartalszahlen jedoch recht gut!Ausgehend von einem fortgesetzten Kaufinteresse der Marktteilnehmer könnte Caterpillar zunächst an rund 152,50 US-Dollar zulegen. Dort treffe die Aktie auf die kurzfristige Abwärtstrendlinie, sodass erst oberhalb von mindestens 155,00 US-Dollar ein weiteres Kaufsignal in Richtung 164,60 US-Dollar zustande komme.