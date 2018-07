Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

118,10 EUR -1,10% (31.07.2018, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

139,75 USD -1,97% (30.07.2018, 22:01)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (31.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zur Vorsicht bei der Aktie von Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT).Was die Zahlen von Caterpillar betreffe, habe man das Ergebnis je Aktie etwa verdoppelt. Der Ausblick sei sehr stark gewesen. Caterpillar habe sich auf den Handelskrieg bezogen und gesagt, dass man höhere Zölle durch höhere Preise kompensieren könne. Das habe aber nicht gereicht, um die Investoren zu überzeugen. Momentan seien die Erwartungen an die Unternehmen - auch aufgrund der hohen Bewertungen - sehr hoch. Insofern könnte die Caterpillar-Aktie weiter nach unten abkippen.Bei der Caterpillar-Aktie muss man also letzten Endes vorsichtig sein, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Caterpillar-Aktie:Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:117,85 EUR -3,81% (31.07.2018, 11:36)