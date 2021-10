Steigende Kundenzahlen und Umsätze

Die interessantesten Casino Aktien

MGM Resorts International

MGM ist Betreiber von mehr als 30 Casinos in den USA, Macao und Dubai. Die Corona Krise sorgte im April 2020 für einen Abstieg, doch die Aktie erholte sich schnell und hat seitdem rund 300% gewonnen.



Bet-at-home.com

Besonders hart wurden Sportwetten Anbieter von der Krise betroffen, da große sportliche Events lange Zeit nicht stattfanden. Bet-at-home ist ein 1999 gegründetes Online Gaming und Sportwetten Unternehmen, das seit Dezember 2004 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist. Die Firma hält Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Mit circa 5 Mio registrierten Kunden gehört Bet-at-home zu den führenden Anbietern in Europa und ist seit 2009 Teil der französischen Betclic Everest SAS Group.



Betsson

Das schwedische Unternehmen wurde bereits im Jahr 1963 gegründet und bietet Sportwetten sowie Online Games an - mit Lizenzen in 12 Ländern. An der Stockholmer Aktienbörse ist Betsson als Large Cap gelistet.



In Casino Aktien investieren: Das sind die Möglichkeiten

Aktien Anleger haben die Wahl zwischen über 100 Glücksspiel und Sportwetten Aktien weltweit. Die besten Casino Aktien sind im Roundhill Sports Betting & iGaming Index sowie in bekannten Aktienindizes anzutreffen.



Der Glücksspielmarkt ist nicht nur für Aktienkäufer mit Anlagestrategien interessant, sondern auch für kurz- und mittelfristige Investoren - nämlich durch GLücksspiel ETFs und CFDs. Mit einem ETF (Exchange Traded Funds) können Investoren von der Entwicklung der Aktienindizes DAX und MSCI profitieren. Erfahrene Händler können mit CFDs mit steigenden oder fallenden Kursen der Aktien spekulieren. Auch Wertpapiere der Casino Software Entwickler haben ein enormes Potenzial.



So kaufen Sie Casino Aktien

Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über den Glücksspielmarkt, Marktteilnehmer und der Gesetzgebung. Orden Sie Ihre gewünschte Casino Aktie über Onlinebanking oder eine Broker App. Mit der App können Sie Aktien einzelner Unternehmen kaufen und verkaufen. Sie finden dort außerdem Informationen zu Aktienkursen und Dividenden von Wertpapieren. Top Casino Aktien werden viel gehandelt. Das macht sie für eine Daytrading Strategie interessant.



Tipp: Die Konkurrenz im Glücksspiel Markt ist groß, und immer mehr junge Unternehmen gehen an den Start. Langfristig erfolgreiche Anbieter der Gaming und Sportwetten Branche sind jedoch die bessere Option.



Fazit

Der Gaming und Sportwetten Sektor gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten weltweit und verspricht großartige Dividenden. Wer also am Erfolg dieser Online Plattformen teilhaben möchte, sollte jetzt in Wertpapiere investieren, bevor die Aktienkurse wieder ansteigen. Wer eine oder mehrere Casino Aktien kaufen möchte, kann das am besten über einen Online Broker tun. (13.10.2021/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -