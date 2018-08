Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

15,47 EUR +1,14% (22.08.2018, 11:30)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (22.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Die Umsatzzahlen für Q2 (Umsatz inkl. MwSt.: -4,3% y/y auf 20,81 Mrd. Euro) hätten im Rahmen der Analysten-Erwartung (21,08 Mrd. Euro) gelegen. Ergebnisseitig (bereinigte Basis) seien die H1-Zahlen deutlich besser als befürchtet ausgefallen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: 597 (Vj.: 621) Mio. Euro). Als enttäuschend sei jedoch die Entwicklung auf dem wichtigen Heimatmarkt Frankreich zu werten, wo u.a. die bereinigte operative Marge deutlich auf 0,6% (Vj.: 1,0%) gefallen sei.Positiv seien hingegen die Fortschritte bei der Umsetzung des laufenden Transformationsprogramms 2022 zu werten. Für 2018 habe das Unternehmen wieder keinen konkreten Ausblick gegeben, habe aber die Zielsetzungen für 2020 (u.a. Kosteneinsparungen von 2 Mrd. Euro p.a.) und 2022 (E-Commerce-Umsatz mit Lebensmitteln von 5 Mrd. Euro) bestätigt. Der Analyst erhöhe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS bereinigt: 1,04 (alt: 0,92) Euro, DPS: 0,46 (alt: 0,45) Euro) und für 2019 (u.a. EPS bereinigt: 1,12 (alt: 0,95) Euro; DPS: 0,50 (alt: 0,45) Euro).Wegen der anhaltend schwierigen Situation in Frankreich (strukturelle Probleme, Margendruck) sowie der schwierigen Wettbewerbssituation in Osteuropa und China (E-Commerce) bewertet Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die Carrefour-Aktie bei einem Kursziel von 14,50 Euro weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze Carrefour-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carrefour-Aktie:15,43 EUR +0,92% (22.08.2018, 10:40)