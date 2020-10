Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (01.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Das sei angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens nicht unbedingt zu erwarten gewesen: Die "No Sail"-Anordnung für Kreuzfahrtschiffe, die aus den USA auslaufen würden, werde jetzt "nur" für den Monat Oktober verlängert. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) werde den Schiffen erlauben, nach dem 31. Oktober wieder auszulaufen, dem Datum, dem die Kreuzfahrt-Industrie bereits in ihrem eigenen, freiwilligen Plan zugestimmt habe, berichte die Online-Ausgabe der "New York Times" am Mittwochabend und beziehe sich auf Aussagen der CDC.Es hätte für die Kreuzfahrtbranche deutlich schlimmer kommen können: Robert Redfield, der Direktor des amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sei nämlich überstimmt worden, als er darauf gedrängt habe, das Verbot für Passagierkreuzfahrten bis ins nächste Jahr zu verlängern, wie Axios als Erstes berichtet habe und sich dabei auf zwei Quellen mit direktem Wissen über das Gespräch im Situationssaal des Weißen Hauses bezogen habe.