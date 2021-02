Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe es in der aktuellen Gemengelage schwer, Boden gutzumachen. Neben der übergeordneten schlechten Corona-Situation dürften zudem zwei aktuelle Meldungen bremsend wirken. So berichte Bloomberg, das Carnival (erneut) den Anleihemarkt anzapfen wolle. Und es gebe noch eine leicht negative Analystenstudie. JPMorgan habe das Kursziel für die Carnival-Aktie von 25 auf 23 Dollar reduziert und das Rating auf "neutral" belassen.Um den aktuellen Stillstand zu überbrücken, befinde sich das US-Unternehmen wohl in frühen Gesprächen mit Investoren über Junk-Rating-Anleihen in Höhe von 600 Mio. Dollar, berichte Bloomberg. Das wäre der fünfte Dollar-Anleiheverkauf der Kreuzfahrtgesellschaft in der Covid-19-Ära. Die nächste Unternehmens-Anleihe werde am 22. Februar fällig. 605 Mio. Dollar müsse Carnival dann den Investoren zurückzahlen.Immerhin: Nach jüngsten Aussagen des Finanzchefs David Bernstein habe der Kreuzfahrtanbieter Ende des Geschäftsjahres (Ende November) über 9,5 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln verfügt. Das würde der Carnival-Gruppe auch ohne jegliche Einnahmen durch das Jahr 2021 helfen, habe er betont.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 47/20) gefolgt sind, liegen im Plus und setzen unbedingt einen Stopp-Kurs bei 11,50 Euro, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link