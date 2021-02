Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,45 EUR -5,14% (25.02.2021, 17:54)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.582,00 GBp +4,80% (25.02.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (25.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Re-Start werde erneut verschoben: So habe der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival gestern bekannt gegeben dass Touren beziehungsweise Abfahrten von US-Häfen bis Ende Mai abgesagt würden. Eigentlich sollte es Ende April wieder losgehen. Die Meldung setze die Carnival-Aktie im US-Handel unter Druck.Carnival schließe sich damit einigen anderen Kreuzfahrtgesellschaften an, die ihre Kreuzfahrten für Mai 2021 ebenfalls gecancelt hätten, darunter Norwegian Cruise Line, Disney Cruise Line und Azamara.Darüber hinaus sei ein Datum für die Aufnahme der Kreuzfahrten von US-Häfen noch nicht festgelegt worden, so der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten.Carnival verbreite dennoch Zuversicht. "Wir arbeiten weiterhin an Plänen zur Wiederaufnahme des Betriebs und sind ermutigt durch die Fortschritte beim Impfen", habe Christine Duffy, Präsidentin von Carnival Cruise Line, gesagt.Dennoch habe sich die Aktie dank der jüngsten Impf-Fortschritte und des Optimismus innerhalb der Branche gut entwickelt. Wer der Empfehlung des "Aktionär" (Ausgabe 46/20) gefolgt sei, liege bereits mit mehr als 40 Prozent vorn. Kursziel: 25,00 Euro, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link