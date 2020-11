Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,70 EUR +3,24% (23.11.2020, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,63 EUR +3,65% (23.11.2020, 16:27)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.198,50 GBp +3,05% (23.11.2020, 16:28)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (23.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Angesichts eines Umsatzeinbruchs von 99 Prozent sei das Q3 eine absolute Riesen-Katastrophe gewesen, und die Zahlen fürs laufende 4. Quartal dürften kaum besser ausfallen. Das Geschäftsjahr ende kommende Woche (30. November), und Carnival werde dann die schlechtesten Kennziffern in der Historie ausweisen. Dennoch würden die jüngsten positiven Impfstoff-News den Anlegern Laune machen. So starte die Carnival-Aktie mit grünen Vorzeichen in den US-Handel.Trotz allen Optimismus - das Thema "Impfstoff" dürfte Carnival wohl (mindestens) die ersten drei Quartale 2021 begleiten. Womöglich könnten die Luxusdampfer dann nächstes Jahr um diese Zeit wieder prall gefüllt in See stechen. Eines stehe indes steht: Carnival sollte als Marktführer unter den Kreuzfahrt-Anbietern in der Nach-Corona-Zeit überproportional profitieren. Kreuzfahrten seien bereits vor Corona ein absolutes Boom-Geschäft gewesen, und mit Blick auf die Buchungszahlen fürs kommende Jahr scheine sich daran nichts geändert zu haben. Der Carnival-Aktie könnte auf lange Sicht ein großes Comeback bevorstehen.Die AKTIONÄR-Empfehlung ist etwas für spekulative Anleger mit touristischem Fokus, so der Experte Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 25,00 Euro. Ganz wichtig: Wer bei der Wette mitmache, sollte unbedingt einen Stopp-Loss bei 9,50 Euro setzen. (Analyse vom 23.11.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: