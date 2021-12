Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,388 EUR -1,67% (27.12.2021, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

20,51 USD -3,25% (27.12.2021, 16:06)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Das seien alles andere als good News. Nachdem es bereits jüngst auf einem Schiff von Royal Caribbean zu Corona-Ausbrüchen gekommen sei, sorge nun auch die weltweite Nummer 1 unter den Kreuzfahrt-Anbietern für entsprechende Negativ-Schlagzeilen. Carnival sei wegen einiger Corona-Fällen die Einreise in zwei karibischen Häfen verweigert worden.Die Behörden der niederländischen Karibikinseln Aruba und Bonaire hätten der Carnival Freedom nicht erlaubt, deren Häfen anzulaufen, habe Carnival am Wochenende mitgeteilt. Eine "kleine Anzahl von Personen" an Bord befinde sich aufgrund positiver Covid-Tests in Isolation. Alle Gäste auf dem Schiff seien geimpft und hätten einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, bevor sie hätten einchecken können."Die rasche Verbreitung der Omikron-Variante kann die Art und Weise beeinflussen, wie einige Behörden selbst eine kleine Anzahl von Fällen betrachten - selbst wenn diese mit unseren strengen Protokollen gehandhabt werden", so die Kreuzfahrtgesellschaft. Das Schiff sei am 18. Dezember in Miami gestartet - die für Mittwoch und Donnerstag geplanten Zwischenstopps auf den Inseln Bonaire und Aruba seien gestrichen und mit einem Zwischenstopp in der Dominikanischen Republik ersetzt worden. Das Schiff sollte wie geplant am Sonntag nach Miami zurückkehren.Bereits rund eine Woche zuvor habe es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt erwischt. Laut Royal Caribbean seien rund 50 Passagiere der 6.091 Gäste und Crewmitglieder positiv getestet worden. Der Ozean-Riese sei am 11. Dezember in Miami zu einem Sieben-Tage-Törn gestartet und am Samstag zurückgekehrt.Die Pandemie schlage trotz der strenger Auflagen (Sicherheitsvorschriften, Testungen, Protokolle etc.), die die US-Kreuzfahrt-Anbieter erfüllen müssten, immer wieder mal - in Form einiger Coronafälle - ins Kontor. Dennoch seien die Chancen weiterhin vorhanden, dass COVID-19 Mitte 2022 weitestgehend überwunden sein werde und sich damit auch der Tourismus normalisiere.Marktführer und "Aktionär"-Empfehlung Carnival dürfte dann überproportional von der Erholung profieren. Wer investiert ist, bewahrt die Ruhe, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 27.12.2021)Mit Material von dpa-AFX