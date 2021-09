Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Carnival-Aktie sei in den vergangenen Wochen tendenziell seitwärts gelaufen. So hätten sich Sorgen wegen der Delta-Variante nebst neuen (erschwerenden) Auflagen der US-Gesundheitsbehörde CDC mit Zukunftshoffnungen die Waage gehalten. Aktuelle Statements vom Chef des US-Kreuzfahrtanbieters, Arnold Donald, würden indes neuen Mut machen.In einem Interview mit der Touristik-Zeitschrift fvw habe Donald erklärt, dass er von der momentanen Entwicklung begeistert sei. 24 Schiffe der Carnival-Gruppe würden bereits laufen, darunter Costa, Aida, P&O, Cunard, Princess, Seabourn und Holland America Line. Nach den europäischen Routen habe man jetzt auch Kreuzfahrten ab US-Häfen aufgenommen, so der Carnival-CEO.Bis zum Ende des Jahres solle ein Großteil der Carnival-Flotte wieder im Dienst sein, und zwar mit nahezu voller Auslastung. Das hänge natürlich von den regionalen Restriktionen ab, führe Donald fort.Und zwei Aussagen würden besonders Hoffnung machen: "Ich schätze, dass wir bis Frühjahr oder Frühsommer 2022 die gesamte Flotte wieder einsetzen können", so der Carnival-Boss. Überdies lägen die Buchungen für das kommende Jahr bereits über dem Vor-Corona-Niveau. Zusammengefasst bringe es der Kreuzfahrt-Konzernlenker wie folgt auf den Punkt: "Auch wenn es auf unserem Weg Umleitungen, Löcher oder Stolpersteine gibt: Es geht voran."Der Optimismus des Carnival-Boss' tue der Aktie gut. Dazu habe sich dank der jüngsten USA-Öffnungen das Sentiment für die Tourismus-Aktien insgesamt aufgehellt."Der Aktionär" hält an seiner Empfehlung für den weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieter fest und ist hinsichtlich eines großen Kreuzfahrt-Comebacks im kommenden Jahr optimistisch, so Carsten Kaletta. Das Kursziel für die Carnival-Aktie laute 30,00 Euro. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link