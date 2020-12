Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,685 EUR -1,30% (07.12.2020, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,55 EUR -0,90% (07.12.2020, 16:26)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.495,00 GBp +0,44% (07.12.2020, 16:27)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival hoffe wie der gesamte Kreuzfahrt-Sektor auf einen baldigen Re-Start. Aktuell verbrenne der weltgrößte Anbieter von Luxusreisen auf hoher See rund 530 Mio. Dollar im Monat. Und kurzfristig komme - zumindest auf Umsatzseite - wenig neues Geld rein. In Italien sei nun sogar ein neues Kreuzfahrt-Verbot ausgesprochen worden.So habe die italienische Regierung der Carnival-Tochter Crociere aufgrund der Corona-Pandemie über Weihnachten und Silvester alle Kreuzfahrten in Italien verboten, wie der "Travel-Counter-Morning-News" berichte. Costa Crociere müsse deshalb die Reisen vom 20. Dezember bis 6. Januar absagen. Am 7. Januar solle der Betrieb mit der einwöchigen, ausschließlich Italien gewidmeten Reiseroute des Flaggschiffs Costa Smeralda wieder aufgenommen werden.Immerhin sei die deutsche Carnival-Tochter Aida mit dem Schiff Aida Perla am vergangenen Samstag von Las Palmas aus in See gestochen, berichte die "fvw". Es sei die erste Reise dieser Saison rund um die Kanaren. Bis Ende Dezember seien fünf weitere geplant.Die Carnival-Aktie ist sicherlich eine spekulative Comeback-Wette, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 25,00 Euro. Engagierte Anleger sollten unbedingt den Stopp-Loss-Kurs bei 11,50 Euro beachten. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link