Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Keine guten Nachrichten: Carnival wolle neue Aktien im Wert von 500 Mio. USD ausgeben. Hintergrund sei die Wiederaufnahme des Kreuzfahrt-Betriebs nach der langen Corona-Pause, so das US-Unternehmen. Das eingenommene Geld solle für den Kauf von Carnival-Aktien (britische Aktien-Variante) und für "allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Bereits im vergangenen Jahr seien dem weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieter über 2,5 Mrd. USD durch mehrere Kapitalerhöhungen zugeflossen. Aufgrund der coronabedingten Reisebeschränkungen sei das Geschäft fast vollständig zum Erliegen gekommen, und die Umsatzeinbußen hätten 2020 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr mehr als 70% betragen.Immerhin: Die US-Kreuzfahrt-Unternehmen seien vergangene Woche, von (einigen) US-Häfen aus mit überwiegend geimpften Passagieren und Besatzungsmitgliedern wieder gestartet. Die Unternehmen müssten dabei mit geringer Kapazitätsauslastung in See stechen und gleichzeitig strenge Hygiene- und Desinfektions-Protokolle befolgen.Carnival und Co würden vorerst weiter Geld verbrennen. Bei dem US-Branchenführer habe dieser Wert im ersten Halbjahr bei 500 Mio. USD monatlich gelegen und sei damit besser als zuvor vom Unternehmen prognostiziert gewesen. Am Ende des zweiten Quartals (Ende Mai) habe Carnival noch 9,3 Mrd. USD auf der hohen Kante gehabt - aus Unternehmenssicht genug, um die Zeit bis zum großen Comeback 2022 zu überstehen."Der Aktionär", der die britische Aktien-Variante (WKN: 120071) empfohlen habe, sei weiterhin optimistisch für Carnival. So stünden die Chancen gut, dass die Luxus-Dampfer 2022 wieder mit voller Kapazität auslaufen würden. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: