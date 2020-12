Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Für den Kreuzfahrt-Sektor, der auf ein großes Comeback im Laufe des kommenden Jahres hoffe, seien das katastrophale Nachrichten: Die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante breite sich offenbar schneller aus und sei ansteckender als die bisher bekannte Form. Kein Wunder, dass die Anleger die Anleger die Aktie des weltweit größten Anbieters von Kreuzfahrt-Reisen Carnival bereits vorbörslich in großen Scharen verlassen würden.Konkret: Die Virus-Mutation weite sich vor allem in London und Südostengland rasant aus und solle nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form sein. Für die Region hätten die Behörden einen Shutdown mit Ausgangs- und Reisesperren angeordnet.Der Berliner Star-Virologe Christian Drosten von der Charité sehe diesen Wert dagegen noch nicht als sicher an: Die Frage sei, ob überhaupt die neue Virus-Variante an sich an der Ausbreitung Schuld sei, "oder ist das so, dass einfach lokal (...) Übertragungsmechanismen zum Tragen gekommen sind, die auch jedes andere Virus hochgespült hätten", habe Drosten am Montag im "Deutschlandfunk" gesagt. Für eine qualifizierte Beurteilung müsse man weitere Daten aus Großbritannien abwarten.Die Carnival-Aktie notiere mit einem vorbörslichen Minus von rund neun Prozent bei 16,80 Dollar. Gehe es weiter abwärts, sollte der Bereich um 16 Dollar als Auffangzone dienen. Darunter fungiere die 50-Tage-Linie bei 15,33 Dollar als Sicherheitsnetz. Charttechnisch aufhellen würde sich das Bild erst wieder oberhalb der 21-Dollar-Marke.Investierte Anleger bewahren Ruhe und beachten den Stoppkurs bei 13,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa-AFX