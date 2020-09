Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,405 EUR -4,58% (07.09.2020, 15:40)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,53 EUR -2,38% (07.09.2020, 15:29)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,11 GBP -1,42% (07.09.2020, 15:29)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Die Aktie von Carnival sei im August um knapp 19 Prozent gestiegen. Und auch im September habe sich der Aufwärtstrend (bisher) fortsetzen können. Corona-Impfstoff-Hoffnungen hätten den weltweit größten Anbieter von Kreuzfahrtreisen Fahrt aufnehmen lassen. Ob Anfang November tatsächlich, wie vom US-Präsidenten angekündigt, ein wirksamer Impfstoff erhältlich sei, stehe allerdings in den Sternen des Ozean-Himmels.Wahrscheinlicher sei, dass Carnival erstmal in den "Genuss" eines fünfminütigen COVID-19-Schnelltests komme. Hierzu habe der Food and Drug Administration (FDA) Abbott Laps Ende August eine Genehmigung erteilt. Eine mögliche schnelle Einführung dieses Tests könnte Kreuzfahrtgesellschaften helfen, schneller wieder Fuß zu fassen - wenn jeder Passagier vor dem Einsteigen getestet werde.Anfang November sei als Neustart-Termin für viele Carnival-Kreuzfahrten vorgesehen, und einige ausgewählte Schiffe würden erst Anfang 2021 wieder in See stechen - ohne Impfstoff natürlich nur unter strengen Corona-Auflagen und (Abstands-)Regeln. Analysten würden vor dem Hintergrund ihre prognostizierten Verluste für dieses Jahr für Carnival, Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean weiter ausweiten. Erst im Jahr 2022 würden die Auguren die großen Kreuzfahrt-Anbieter wieder in die Gewinnzone hinein segeln sehen. Und eine Rückkehr zu den Umsätzen aus dem Jahr 2019 sei aus Sicht der Analysten frühestens 2024 erreichbar.Jenseits der Corona-Impfstoff-Hoffnungen: Kreuzfahrten hätten sich in den vergangenen Jahren - bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie - zunehmend größerer Beliebtheit erfreut. Und in der "Nach-Corona-Zeit" werde dieses margenstarke touristische Segment vermutlich schnell wieder Fuß fassen. Das würden auch die Buchungszahlen der Kreuzfahrt-Anbieter für 2021 belegen.Carnival gehört zumindest auf die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link