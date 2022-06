Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,34 EUR -7,43% (09.06.2022)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,75 GBP -9,18% (09.06.2022)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (10.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Menschen hätten sich nach dem zweiten Corona-Winter auf den Urlaub gefreut. Das Geld sollte lockerer sitzen, denn monatelang habe zwangsgespart werden müssen aufgrund der Restriktionen. Die anziehende Inflation habe so manchen Urlaubstraum zerplatzen lassen. Auch die Hoffnung bei Reiseaktien auf ein Comeback habe sich nicht erfüllt.Im Frühjahr seien die Buchungen bei Reiseveranstaltern stark angestiegen, die gebeutelte Branche habe Hoffnung geschöpft. Auch an der Börse habe es Vorschuss-Lorbeeren in Form zeitweise steigender Kurse gegeben. Doch der harte und monatelange Lockdown in China und die überschießende Teuerung hätten die Laune verdorben. Nun würden immer mehr Experten und Internationale Organisationen vor einer globalen Konjunkturdelle warnen.Diese Sorgen hätten auch die Wall Street wieder fest im Griff. Alle großen Indices würden aktuell im Minus notieren. Schlusslichter im S&P 500 seien die Kreuzfahrt-Konzerne Carnival mit Minus 8,3 Prozent und Norwegian mit Minus 7,9 Prozent. Die Angst vor neuen Lockdowns in China und weniger Geld in der Tasche der Kunden bei einem weltweiten Abschwung würden tief auf den Aktien lasten. Cranival habe im laufenden Jahr bereits 41 Prozent verloren, bei Norwegian seien es rund 33 Prozent. Beim S&P 500 seien es hingegen 14 Prozent Miese gewesen.Beide Aktien sind derzeit kein Kauf - alleine die Charts sprechen gegen einen Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: