Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (03.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnivals Comeback-Plänen sei ein weiteres Mal ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht worden. So habe die Tochter des Kreufahrt-Riesen "Aida" die geplanten Kurz-Kreuzfahrten für die erste Augusthälfte abgesagt. Für den Marktführer, der von der Corona-Pandemie ohnehin mitten ins Herz getroffen sei, bedeute diese Verschiebung eine Fortsetzung des (umsatzlosen) Leidens. Die Carnival-Aktie gerate bereits vorbörslich unter Druck.Wie die Touristik-Zeitschrift "fvw" berichte, habe Aida hat nun die Kurzreisen mit der "AidaPerla" ab/Hamburg vom 5. bis 8. August, vom 8. bis 12. August und vom 12. bis 15. August gecancelt. Betroffen sei auch die Kurz-Kreuzfahrten mit der "AidaMar" ab Warnemünde vom 12. bis 16. August. Eine letzte formale Freigabe für den Start der Kurzreisen zum 5. August durch den Flaggenstaat Italien sei nicht erfolgt. Bei den geplanten Fahrten vom 16. August an gehe Aida davon aus, dass sie stattfinden könnten, so ein Aida-Sprecher. In den USA dürften die Carnival-Luxus-Dampfer frühestens ab 1. Oktober wieder in See stehen.Unterdessen hätten TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises mit ersten Reisen wieder abgelegt. Für den Neustart hätten die beiden TUI-Beteiligungen und Aida unter der Koordination des Verbands Clia umfassende Sicherheitskonzepte entwickelt und erhöhte Hygienestandards sowie Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 an Bord der Schiffe eingeführt. Außerdem würden die ersten Reisen mit reduzierter Passagierkapazität starten.Anleger, die ein solides Investment suchen, sollten bei Carnival derzeit besser nicht an Bord gehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Dafür seien die Unsicherheiten und Risiken angesichts der andauernden und unberechenbaren Corona-Pandemie einfach zu hoch. (Analyse vom 03.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link