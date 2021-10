Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival komme auf seinem Weg zurück zur (früheren) Normalität weiter voran. So habe das US-Kreuzfahrt-Unternehmen jüngst bekannt gegeben, dass man für Anfang 2022 weitere Schiffsneustarts plane. Und im Frühjahr des kommenden Jahres wolle der Branchenprimus dann wieder mit voller Flottenstärke an den Start gehen. Auch beim Thema "Impfen" sei das Unternehmen zuversichtlich.Der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten habe zudem angekündigt, dass bis Ende 2021 17 Schiffe wieder in Betrieb sein würden. Weitere Ozean-Riesen würden im Januar und Februar zurückkehren, sodass Carnival dann im Heimatmarkt eine Kapazitätsauslastung von 90 Prozent aufweise. Und im Frühjahr 2022 sollten dann wieder alle Luxus-Dampfer die Weltmeere umsegeln.Zudem hoffe Carnival auf eine weiter steigende Impfquote. "Wir sind optimistisch, dass die Impfstoffe für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren noch vor Ende des Jahres zugelassen werden, und wir freuen uns darauf, wieder mehr Familien an Bord begrüßen zu können", habe Christine Duffy, Präsidentin von Carnival Cruise Line gesagt. BioNTech Pfizer hätten jüngst einen entsprechenden Antrag (Notfallzulassung) bei der US-Gesundheitsbehörde FDA gestellt. Bislang sei eine Impfung mit dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff nur für Kinder ab dem Alter von zwölf Jahren erlaubt.Die Carnival-Aktie könne am Montag aufgrund der positiven Perspektiven um 1,3 Prozent zulegen und notiere bei 22,00 Dollar.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. Kursziel: 30,00 Euro. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link