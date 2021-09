Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

19,72 EUR +2,39% (24.09.2021, 20:42)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.683,20 GBp +2,35% (24.09.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (24.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Carnival würden sich zusehends die Erholungsanzeichen verdichten. Der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten habe im Rahmen eines Quartalsupdate zwar höhere Verluste gemeldet als prognostiziert. Dafür überrasche das US-Unternehmen mit einer anderen Finanzkennzahl positiv. Folge: Die Carnival-Aktie segele weiter mit Tempo gen Norden.Konkret habe der Kreuzfahrt-Gigant im dritten Quartal (bis 31. August) des laufenden Geschäftsjahres einen Nettoverlust von 1,99 Milliarden Dollar gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten verfehlt. Die Experten hätten im Schnitt lediglich mit Miesen in Höhe von 1,52 Milliarden Dollar gerechnet.Erfreulich: Carnival habe in der abgelaufenen Periode einen positiven Cash-Flow erzielt. "Selbst in diesem frühen Stadium mit den eingeschränkten Belegungszahlen sind unsere Reisen bereits bei dieser Kennzahl positiv", habe Chief Executive Officer, Arnold Donald, in der Mitteilung gesagt. Gleichzeitig sei das Buchungsvolumen für zukünftige Kreuzfahrten "nicht so robust" wie im zweiten Quartal, was vor allem auf die "erhöhte Unsicherheit" im Zusammenhang mit der Delta-Variante von Covid-19 zurückzuführen sei, so der Carnival-Boss.Investierte Anleger bleiben in jedem Fall weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, Kursziel 30,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: