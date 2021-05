Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival kämpfe um den Re-Start in den USA, dem wichtigsten Markt des Unternehmens. Laut NBC News befinde sich der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten in intensiven Gesprächen mit der US-Gesundheitsbehörde CDC, um im Juli wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Carnival erwarte in dem Zusammenhang vor allem Gleichbehandlung.Der wunde Punkt: Nach den aktuellen Richtlinien der CDC müssten Kreuzfahrtschiffe sicherstellen, dass jedes Besatzungsmitglied und jeder Passagier gegen Corona geimpft sei. Eine Einschränkung, die für keine andere Branche gelte. Da insbesondere Kinder weniger anfällig für das Coronavirus seien und es auch sonst keine offiziellen staatlichen Anforderungen für die Impfung dieser Gruppe gebe, sehe sich Carnival hier im Nachteil. So seien gerade Sommerkreuzfahrten familienorientierte Reisen, die im Ergebnis unmöglich werden würden, wenn jeder Passagier geimpft werden müsste.In einem exklusiven Interview am gestrigen (Montag-)Abend in den NBC Nightly News mit Lester Holt habe die Präsidentin von Carnival, Christine Duffy, bestätigt, dass der Kreuzfahrtveranstalter in aktiven Gesprächen mit der CDC sei, um die "Details" für einen Neustart zu klären.Unter Berufung auf den Aufruf von Präsident Joe Biden, das Land bis zum 4. Juli wieder vollständig zu öffnen, habe Duffy bemerkt, dass kein anderes Unternehmen verlangen müsse, dass jeder Kunde geimpft werde. "Wir ermutigen sicherlich jeden, sich impfen zu lassen", habe sie gesagt. "Ich denke, noch einmal, wir wollen nicht anders behandelt werden als jeder andere Teil des Reisetourismus, der Unterhaltung oder der Gesellschaft."Die Carnival-Aktie tänzele am Dienstag vorbörslich um die Nulllinie und notiere bei 23,42 Dollar.Eines stehe fest: Das Comeback der US-Kreuzfahrt rücke zusehends näher. Carnival dürfte als Branchen-Primus von einer absehbaren Erholung der Tourismus-Branche überproportional profitieren.Investierte Anleger bleiben daher an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)