Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,705 EUR +0,04% (09.10.2020, 16:00)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,77 EUR +2,44% (09.10.2020, 15:53)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.054,00 GBp +2,48% (09.10.2020, 15:53)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (09.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Trotz Corona und extrem eingeschränktem Kreuzfahrt-Betrieb sei im Hintergrund durchaus Bewegung: So sage Costa-CEO Michael Thamm im fvw-Interview, dass AIDA, die als Carnival-Tochter zur Costa-Goup gehöre, mittelfristig nicht mit mehr als 15 Schiffen unterwegs sein werde. Der Costa-Chef könne sich vorstellen, dass ein Schiff ("Cara") die Flotte verlasse. Und: Langfristiges Ziel sei es, ein emissionsfreies Schiff zu entwickeln.Die Kreuzfahrt passe aufgrund der Corona-Krise ihre Kapazitäten an. So trenne sich allein der Mutter-Konzern Carnival von 18 Schiffen, darunter zwei von Costa. Die Carnival-Tochter AIDA betreibe aktuell 14 Schiffe, werde jedoch mittelfristig nicht mehr stark zulegen.Carnival leite auf lange Sicht die richtigen strategischen Schritte ein. Dennoch: Vor dem aktuell dramatischen Corona-Hintergrund seien prall gefüllte Kreuzfahrtschiffe und damit pralle Einnahmen in ganz weiter Ferne. Als solides Investment komme die Carnival-Aktie deshalb derzeit nicht in Frage. Allenfalls Trader, die auf einen kurzfristig und flächendeckend zur Verfügung stehenden Impfstoff wetten wollten, könnten mit entsprechendem Riskobewusstsein an Bord gehen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: