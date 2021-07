Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,92 EUR -1,97% (12.07.2021, 17:11)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.517,00 GBp -2,49% (12.07.2021, 16:59)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (12.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Das Kreuzfahrt-Unternehmen Carnival habe es zuletzt nicht besonders leicht gehabt. Die Sorge vor der Delta-Variante sowie enttäuschende Zahlen hätten den Anteilscheinen massiv zugesetzt. Seit Anfang Juni sei die Aktie daher auf Talfahrt. Damit stehe sie jetzt aus charttechnischer Sicht an einer wichtigen Marke. Darauf sei nun zu achten.Anfang Juni sei die Freude bei den Carnival-Anlegern noch groß gewesen. Am 1. Juni sei der Ausbruch aus der seit März anhaltenden Seitwärtsphase geglückt. Doch kaum sei der Widerstand bei 30 Dollar überwunden gewesen, habe sich die Aktie aufgrund des schlechten Newsflows in Richtung Süden bewegt.Binnen eines Monats sei der Kurs unter die wichtigen Unterstützungen an der 50- und der 100-Tage-Linie bei 27 und 28 Dollar gerutscht, bis er nun schlussendlich sogar unter die untere Range-Begrenzung bei 23,26 Dollar gefallen sei. Am Donnerstag habe jedoch der Abverkauf knapp darunter am GD200 bei 22,84 Dollar gestoppt.Charttechnisch sei die Carnival-Aktie momentan angeschlagen. Bei Kursen unter dem GD200 würde sich dieses sogar noch weiter eintrüben. Dank zunehmender Anzahl an doppelt Geimpfte sowie einer anvisierten Vollauslastung im kommenden Frühjahr ist "Der Aktionär" aber nach wie vor auf lange Sicht bullish gestimmt, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: