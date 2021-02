Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Carnival mache das aktuelle Corona-Geschehen und die daraus resultierenden weltweiten Reisebeschränkungen schwer zu schaffen. Die Hoffnungen des US-Kreuzfahrt-Anbieters würden auf einem raschen Impf-Prozess ruhen. Doch ein aktuelles Analysten-Votum bringe überwiegend Skepsis zum Ausdruck. Deshalb stehe die Aktie, die die letzten Tage verloren habe, auch heute bereits vorbörslich unter Druck.Die Analysten von Berenberg haben den gesamten Kreuzfahrt-Sektor am Freitag von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft. Sie würden dies mit erheblichem Gegenwind für die Branche begründen, der im aktuellen Aktienkurs von Carnival noch nicht berücksichtigt sei. Weiter hätten die Experten der deutschen Privatbank gesagt, das man voll und ganz davon ausgehe, dass der Nachholbedarf der Menschen für einen "signifikanter Rückenwind" für die Kreuzfahrt-Giganten im Jahr 2021 sorgen werde.Das Problem aus Sicht der Berenberg-Experten: Carnival sei nach einem Blick auf den gesamten Unternehmenswert seit Ende 2019 nur um bescheidene 1,5 Prozent gefallen. "Wir glauben nicht, dass das aktuelle Kursniveau die erhöhten Risiken widerspiegelt, mit denen die Betreiber konfrontiert sind, nicht zuletzt der weitere Werttransfer von den Aktionären zu den Schuldnern durch den andauernden Stillstand", so die Analysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: