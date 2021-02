Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (11.02.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) weiterhin zu verkaufen.Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2020/21 (31.12.) habe bei Umsatz, EBIT und EPS den Eckdaten von Mitte Januar entsprochen. Der COVID-19 bedingte Erlösrückgang im Segment Microsurgery habe vom Erlösanstieg im Segment Ophthalmic Devices nicht vollständig kompensiert werden können. Das bereinigte EBIT habe vorwiegend von deutlich geringeren Marketing- und Vertriebskosten profitiert. Carl Zeiss Meditec habe die Guidance für 2020/21 bestätigt und stelle weiterhin eine Rückkehr zum währungsbereinigten Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der EBIT-Marge (mittelfristig: über 18%) in Aussicht.Die COVID-19-Impfkampagnen würden positive Impulse für die Geschäftsentwicklung setzen. Der Analyst rechne mit zunehmender Immunisierung der globalen Bevölkerung zwar weiterhin mit einer sukzessiven Zunahme nicht lebensnotwendiger Behandlungen, diese Entwicklung sei aber bereits im Aktienkurs (1M: +17,6%) eingepreist. Außerdem sehe er im derzeitigen Mutationsgeschehen des Coronavirus einen Unsicherheitsfaktor, der zu weiteren Einschränkungen und somit erneut zu Verschiebungen bei Augenoperationen führen könne.Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Carl-Zeiss Meditec-Aktie weiterhin "verkaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 85,00 auf 86,00 Euro angehoben. (Analyse vom 11.02.2021)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:134,80 EUR +1,05% (11.02.2021, 11:52)