ISIN Cardiol Therapeutics-Aktie:

CA14161Y2006



WKN Cardiol Therapeutics-Aktie:

A2PA9E



Ticker-Symbol Cardiol Therapeutics-Aktie:

CT9



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Cardiol Therapeutics-Aktie:

CRTPF



Kurzprofil Cardiol Therapeutics Inc.:



Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) mit Sitz in Oakville (Ontario - Kanada) ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Cannabidiol-Therapien für entzündliche Herzerkrankungen konzentriert.



Das Unternehmensportfolio besteht aus drei Therapien in der Entwicklung und einem Produkt mit kommerzieller Zulassung, Cortalex™, das Ende 2020 auf den Markt kommt und jetzt in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers, Teil der größten Einzelhandelsapothekenkette in Kanada, erhältlich ist. Das einzigartige Angebot von Cortalex adressiert den wachsenden Markt für hochkonzentrierte CBD-Formulierungen, die kein THC enthalten. Cortalex, dass im Wesentlichen THC-frei ist (<10ppm), ist für pädiatrische und ältere Patienten formuliert, sowie für alle Personen, die keiner potenziellen Intoxikation durch THC ausgesetzt sein wollen.



Cardiol hat vor kurzem einen Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt und hat vor kurzem Erlöse von über 10 Mio. USD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen erhalten.



Das Unternehmen verfügt über 42,9 Mio. Aktien, die zu 18% vom Management und Mitarbeitern gehalten werden, sowie über ausreichende Barmittel, um die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme zu unterstützen. (29.03.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cardiol Therapeutics-Aktienanalyse von Analysten Julien Desrosiers und Felix Haugg von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, nehmen die Aktie von Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für viele Patientensegmente bestehe durch die Einnahme von CBD-Medikamenten die Gefahr, durch THC berauscht zu werden. Für Kinder, junge Erwachsene unter 25 Jahren, Arbeitnehmer, die bei der Arbeit nicht berauscht sein dürfen, oder ältere Menschen sei es von größter Bedeutung, Zugang zu einer CBD-Formulierung zu haben, die keine berauschenden Mengen an THC enthalte. Diese Konsumenten würden einen wichtigen Teil des medizinischen CBD-Marktes darstellen. Insbesondere die ältere Bevölkerung (über 65 Jahre alt) sei die am schnellsten wachsende Zielgruppe des fast 600 Millionen Dollar schweren Marktes für medizinische Cannabinoide (CBD) in Kanada.Eines der Hauptthemen auf dem medizinischen Cannabinoid-Markt sei die Reinheit. Wenn Kunden auf der Suche nach einer hohen CBD-Konzentration seien, würden sie oft die Produktreinheit opfern, da der Gehalt an THC und anderen Verunreinigungen deutlich ansteige. Dieses Problem könne sich für die oben erwähnten Patienten als echte Herausforderung erweisen.Cortalex™ hingegen, das kommerzielle orale CBD-Formulierungsprodukt von Cardiol Therapeutics Inc., werde pharmazeutisch hergestellt und kontrolliert, um von Charge zu Charge konsistent zu sein, mit nachgewiesener Reinheit und Stabilität. Da es weniger als 10 Teile pro Million THC enthalte, gelte es als THC-frei. Ihr exklusiver Herstellungspartner, Dalton Pharma Services, sei cGMP-konform und erfülle die höchsten Standards der pharmazeutischen Industrie. CBD habe sich bei der Behandlung von Anfällen im Zusammenhang mit den pädiatrischen Epilepsien Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom sowie tuberöser Sklerose-Komplex als wirksam erwiesen. Es werde auch behauptet, dass CBD bei der Behandlung von Angstzuständen, Schlafstörungen, Depressionen und chronischen Schmerzen helfe.Von den hochkonzentrierten oralen CBD-Formulierungen, die derzeit auf dem kanadischen Medizinmarkt erhältlich seien, sei Cortalex nach dem Wissen der Analysten die mit Abstand reinste und enthalte praktisch nicht nachweisbare THC-Werte (<10ppm).Das Unternehmen habe den Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. USD 200M CDN, werde das Unternehmen mit den folgenden Kürzeln derzeit an der TSX: CRDL, OTCQX: CRTPF und FSE: CT9 gehandelt.- Proprietäre Formulierung, die hochreines, hochkonzentriertes, pharmazeutisches Cannabidiol (CBD) ohne die psychotrope Wirkung von THC produziert (2. Halbjahr 2019)- FDA-Zulassung in den USA für den Beginn einer Phase-II/III-Studie COVID-19 zur Untersuchung der kardioprotektiven Eigenschaften von CardiolRx (2. Halbjahr 2020)- Vertrieb mit Medical Cannabis by Shoppers zum Verkauf von Cortalex auf exklusiver Basis in ganz Kanada (2. Halbjahr 2020)Nächste Meilensteine:- Umsatz aus der kommerziellen Verfügbarkeit von Cortalex in ganz Kanada durch Medical Canna- bis hin zu Shoppers. (Fortlaufend)- Bekanntgabe von Daten aus der kürzlich abgeschlossenen, von Health Canada genehmigten Phase-1-Studie (2. Halbjahr 2021)- Beginn der internationalen Phase-II-Studie mit CardiolRx bei akuter Myokarditis (2. Halbjahr 2021)- Beginn der internationalen Phase-II/III-Studie mit CardiolRx bei COVID-19-Patienten mit einer Vorgeschichte von oder Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. (1. Halbjahr 2021)Die Analysten würden derzeit an der Initial Coverage Studie von Cardiol arbeiten, die in Kürze erscheinen werde. Darauf aufbauend würden sie die laufende Coverage zu Cardiol Therapeutics aufnehmen, da sie glauben würden, dass jetzt der ideale Zeitpunkt sei, die Aktie zu besitzen, um an dieser spannenden Wachstumsstory zu partizipieren. Das Unternehmen hat bereits auf eine Reihe wichtiger bevorstehender Meilensteine hingewiesen, die weitere Kurssteigerungen der Cardiol Therapeutics-Aktie auslösen könnten, so Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link