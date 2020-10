Börsenplätze Cardiff Oncology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cardiff Oncology-Aktie:

14,70 EUR 0,00% (09.10.2020, 11:06)



Nasdaq-Aktienkurs Cardiff Oncology-Aktie:

17,30 USD +28,05% (08.10.2020)



ISIN Cardiff Oncology-Aktie:

US14147L1089



WKN Cardiff Oncology-Aktie:

A2P4GU



Ticker-Symbol Cardiff Oncology-Aktie Deutschland:

XE7C



Nasdaq Ticker-Symbol Cardiff Oncology-Aktie:

CRDF



Kurzprofil Cardiff Oncology:



Cardiff Oncology Inc. (ISIN: US14147L1089, WKN: A2P4GU, Ticker-Symbol: XE7C, NASDAQ Ticker-Symbol: CRDF), ehemals Trovagene, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Behandlungsoptionen für Krebspatienten. Es entwickelt Onvansertib, einen erstklassigen Polo-like Kinase 1 (PLK1)-Inhibitor der dritten Generation, in Kombination mit Standard-Chemotherapien und zielgerichteten Therapeutika.



Zu den klinischen Programmen des Unternehmens gehören KRAS-mmutierter metastasierter Darmkrebs (mCRC), resistenter metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs (mCRPC) und rezidivierte oder refraktäre akute myeloische Leukämie (AML). Die Programme umfassen die Entwicklung von Onvansertib in einer Phase-I b/2-Studie von Onvansertib in Kombination mit FOLFIRI/Avastin bei mCRC; eine Phase-II-Studie von Onvansertib in Kombination mit Zytiga (Abirateron)/Prednison bei Zytiga-resistentem mCRPC und eine Phase-II-Studie von Onvansertib in Kombination mit Decitabin bei AML. (09.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cardiff Oncology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cardiff Oncology (ISIN: US14147L1089, WKN: A2P4GU, Ticker-Symbol: XE7C, NASDAQ Ticker-Symbol: CRDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zugegeben: Biotech-Aktien seien ohnehin nichts für schwache Nerven. Erst recht nicht, wenn eine Aktie aus diesem Sektor nach einer Verzehnfachung binnen kurzer Zeit trotzdem zum Kauf empfohlen werde. Das Beispiel Cardiff Oncology scheine dennoch keine Grenzen zu kennen - der "Aktionär" -Tipp gehe weiter steil."Der Aktionär" habe die Aktie von Cardiff Oncology in Ausgabe 40/2020 als großen Gewinner der diesjährigen Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) vorgestellt. Frische Phase-1b/2-Daten zu Onvansertib zur Behandlung von KRAS-mutiertem metastasierendem Darmkrebs hätten auf ganzer Linie überzeugt. Bei zehn der elf rekrutierten Patienten habe die Krankheit unter Kontrolle gebracht werden können. Davon hätten vier Patienten ein bestätigtes partielles Ansprechen mit einer Tumorschrumpfung von mindestens 30 Prozent gehabt.Bei KRAS handle es sich um einen onkogenen Treiber, der für rund 80 Prozent aller Mutationen bei dieser schweren Krebserkrankung stehe. Bis dato gebe es keine zugelassene präzisionsonkologische Therapie gegen KRAS, in der Forschung müsse sich Cardiff Oncology unter anderem mit Amgen und Mirati messen.Am Donnerstag sei die extrem heiße Biotech-Aktie abermals gut 28 Prozent auf 17,30 Dollar nach oben geschnellt. Der Grund: Piper Sandler habe Cardiff Oncology mit einem Kursziel von satten 25 Dollar in die Bewertung aufgenommen, das Votum laute "overweight".Interessierte Anleger sollten nun nicht mehr auf den rollenden Zug aufspringen. Wer investiert ist, kann ein Drittel der Position verkaufen. High-risk-Aktie, nur Spielgeld investieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link