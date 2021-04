Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

44,00 EUR +10,61% (23.04.2021, 11:30)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (23.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Zeiten der Corona-Pandemie rücke der Megatrend Recycling ein wenig in den Hintergrund. Allerdings sei und bleibe das Thema "Müll" eines der größten Probleme, welches es zu lösen gelte. Ein Unternehmen, welches dieses Problem mit innovativen Lösungen in den Griff bekommen wolle, sei die französische Carbios. Die Gesellschaft habe nun einen weiteren Schritt nach vorn gemacht.Dem Vernehmen nach habe Carbios mit dem Partner Michelin (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) einen weiteren Schritt hin zur Entwicklung von 100 Prozent nachhaltigen Reifen verzeichnet. Der Reifenhersteller habe den Einsatz der enzymatischen Recyclingtechnologie von Carbios für PET-Kunststoffabfälle in seinen Reifen erfolgreich validiert, heiße es.Carbios demonstriere damit das Potenzial der Recycling-Technologie auch bei technischen Fasern, nachdem das Unternehmen dieses auch schon erfolgreich beim Recyceln von Flaschen und Textilfasern habe zeigen können. Michelin und Carbios würden damit einen weiteren Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft beim Recycling von Reifen machen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link