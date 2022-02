NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

65,55 USD +6,60% (02.02.2021, 16:53)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (02.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Capri könne am Mittwoch mit starken Zahlen fürs dritte Quartal aufwarten. Das US-Modeunternehmen schlage sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn deutlich die Markterwartungen. Und die Capri Holding, die hinter bekannten Top-Labels wie Michael Kors, Versace oder auch Jimmy Choo stehe, hebe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Der längerfristige Ausblick mache ebenfalls Laune. "Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum", so Capri-Boss John Idol.Top Zahlen, top Ausblick - mehr gehe im Grunde nicht. Klare Sache: Wer investiert sei, bleibe weiter dabei und lasse die Gewinne einfach weiter laufen. Nachzügler sollten den Kursen jetzt nicht hinterherlaufen, sondern vielmehr im Falle eines Rückschlags noch einsteigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)Börsenplätze Capri-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:58,40 EUR +7,12% (02.02.2022, 16:45)