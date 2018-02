Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:

6,94 EUR -0,72% (23.02.2018, 14:55)



ISIN Capital Stage-Aktie:

DE0006095003



WKN Capital Stage-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Capital Stage-Aktie:

CAP



Kurzprofil Capital Stage AG:



Die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und ist Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Das Kerngeschäft ist der Erwerb und Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks.



Dabei verfolgt das Unternehmen eine konservative Investitionsstrategie: Es fokussiert sich nahezu ausschließlich auf den Erwerb von schlüsselfertigen Projekten sowie von Bestandsanlagen in geografischen Regionen, die sich durch ein stabiles politisches Umfeld und verlässliche Rahmenbedingungen auszeichnen. So können die Solar- und Windparks attraktive Renditen und planbare Zahlungsströme erwirtschaften.



Darüber hinaus bietet Capital Stage institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten, um in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien zu investieren. Innerhalb der Capital-Stage-Gruppe ist die CHORUS Clean Energy auf die Betreuung von institutionellen Anlegern spezialisiert.



Mit der Tochtergesellschaft, der Capital Stage Solar Service GmbH, stellt das Unternehmen zudem stets die höchstmögliche technische Verfügbarkeit seiner Solar- und Windparks sicher. Die Erfahrung und der Sachverstand der technischen Unternehmenseinheit ist darüber hinaus auch ein entscheidender Erfolgsfaktor der Investitionsprozesse, da diese die technische Überprüfung der zu erwerbenden Parks übernimmt.



Damit gehört Capital Stage heute zu den führenden unabhängigen Stromanbietern in Europa (IPPs) mit 170 Solar- und 65 Windparks kommt das Unternehmen auf eine Gesamterzeugungsleistung von über 1,5 GW in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Schweden. (23.02.2018/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Highbridge Capital Management, LLC verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Capital Stage AG deutlich:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Highbridge Capital Management, LLC bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP).Die Finanzprofis des Hedgefonds Highbridge Capital Management, LLC haben am 21.02.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Capital Stage AG-Aktien von 0,98% auf 0,89% reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Capital Stage AG:0,89% Highbridge Capital Management, LLC (21.02.2018)0,89% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (06.02.2018)Börsenplätze Capital Stage-Aktie:XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,95 EUR -0,29% (23.02.2018, 14:43)