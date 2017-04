Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capital Stage-Aktie: Kurspotenzial plus Dividendenfantasie! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist für die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) positiv gestimmt.Die Capital Stage AG erhöhe die Dividende von 18 auf 20 Cent. Das sei erwartet worden. Capital Stage sei ein Betreiber von Wind- und Solarparks. Das sei laut dem Aktienprofi ein schönes Geschäft, weil man konstante Einnahmen habe - größtenteils sogar staatlich garantiert. Die Capital Stage AG wolle die Dividende auch in den nächsten fünf Jahren von 20 auf 30 Cent weiter anheben. Das schaffe Capital Stage nur dadurch, dass die Zinsbelastungen in den nächsten Jahren geringer würden - bei gleich bleibenden Erträgen. Wenn man jetzt noch zukaufe, was man bei Capital Stage in der Regel auch mache, dann sei sogar noch mehr möglich. Insgesamt sei Capital Stage nach Ansicht des Börsenexperten eine schöne Geschichte.Kurspotenzial plus Dividendenfantasie - man soll sich die Capital Stage-Aktie zumindest näher anschauen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,45 EUR +1,42% (04.04.2017, 17:35)