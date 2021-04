Börsenplätze Capcom-Aktie:



Tokio-Aktienkurs Capcom-Aktie:

3.600 JPY +5,17% (19.04.2021)



Tradegate-Aktienkurs Capcom-Aktie:

27,24 EUR -0,87% (19.04.2021, 10:57)



ISIN Capcom-Aktie:

JP3218900003



WKN Capcom-Aktie:

886135



Ticker-Symbol Capcom-Aktie:

CPK



Kurzprofil Capcom:



Capcom (ISIN: JP3218900003, WKN: 886135, Ticker-Symbol: CPK) ist ein japanischer Videospielentwickler und -publisher mit Sitz in Osaka. Das Unternehmen produzierte zeitweise auch diverse Flipperautomaten. Aufgrund der Entwicklungen auf diesem Markt wurden aber seit 1999 keine weiteren Maschinen entwickelt. (19.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Capcom-Aktie (ISIN: JP3218900003, WKN: 886135, Ticker-Symbol: CPK) unter die Lupe.Viele Gaming-Aktien hätten im Februar in einem schwachen Umfeld für Tech-Titel an Wert verloren. Aktuelle Daten würden aber belegen, dass der Corona-Gaming-Boom weiter anhalte. Das seien gute Nachrichten auch für Capcom.Zum dreizehnten Mal in Folge seien im März die Ausgaben der US-Gamer für Spiele und Hardware angestiegen. Laut Daten der NPD Group sei der US-Gaming-Markt um satte 18% auf 5,6 Mrd. USD angewachsen.Ein attraktives Umfeld für neue Spiele-Releases. So habe Capcom bereits angekündigt, dass "Monster Hunter: Rise" wenige Tage nach seiner Veröffentlichung die Marke von 5 Mio. verkaufter Kopien geknackt habe. Das reiche, um beim NPD-Ranking der meistverkauften Spiele im März den zweiten Platz zu belegen.Die Capcom-Aktie stehe dank ihrer attraktiven neuen Releases gut da und habe durchaus Potenzial nach den Q1-Zahlen sich rauf in Richtung Allzeithoch zu bewegen. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link